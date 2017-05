2,70 lang, 200 Kilogramm schwer Weißer Hai springt australischem Fischer ins Boot

Sydney. Haiattacken sind selten, passieren aber. Dass ein Weißer Hai jedoch aus dem Wasser und ins Boot eines Fischers hüpft, ist dagegen höchst ungewöhnlich. In Australien ist dies nun geschehen. Der Fischer behielt die Nerven.

Die Geschichte wäre für die meisten eher ein Albtraum. Ein Weißer Hai, der einen nicht nur im Meer verfolgt, sondern sich aus dem Wasser katapultiert und auf ein Boot springt – diese Szene könnte direkt aus dem Kinofilm „Der Weiße Hai“ stammen. In Australien spielte sich am Samstagnachmittag jedoch genau so eine Szene im wirklichen Leben ab. Und der betroffene Fischer hat sie im Interview als eine „alltägliche Sache“ abgetan.

Auge in Auge mit dem Weißen Hai

Der 73-jährige Fischer Terry Selwood war in der Nähe von Evans Head, rund 700 Kilometer nördlich von Sydney, mit seinem viereinhalb Meter großen Boot zum Fischen rausgefahren, als sich – völlig ohne Vorwarnung – ein Hai aus dem Meer katapultierte und im Boot des Australiers landete. Kein kleiner Fisch, sondern ein 2,70 Meter großer Weißer Hai, der rund 200 Kilogramm wog.

Die Brustflosse traf Selwood am Arm und die Wucht des fliegenden Hais ließ ihn nach vorne auf Hände und Knie stürzen. „Ich war auf allen Vieren, und er schaute mich an und ich schaute ihn an und dann fing er an herumzuzappeln und sich zu schütteln, und ich konnte gar nicht schnell genug aufs Seitendeck kommen“, berichtete der 73-Jährige dem australischen Sender ABC. „Ich verlor eine ganze Menge Blut und war geschockt.“ Erst habe er gar nicht so genau begriffen, was eigentlich passiert war, doch dann habe er gedacht. „Oh, mein Gott, ich muss hier weg.“

Hai überlebte seinen Sprung nicht

Der Fischer alarmierte die Rettungskräfte, die ihn abholten und in Sicherheit brachten. An Land wurde die Wunde an seinem Arm versorgt, die nicht lebensgefährlich war. Die gleiche Crew kümmerte sich danach auch um sein Boot, auf dem nach wie vor der große Hai lag. Letzterer überlebte sein „Wochenendabenteuer“ leider nicht. Er wurde später vom Landwirtschaftsministerium mit Hilfe eines Gabelstaplers entfernt und wird nun für wissenschaftliche Zwecke untersucht.

An Deck gelandet: Der 2,70 Meter lange und etwa 200 Kilogramm schwere Weiße Hai sprang einem australischen Fischer ins Boot. Foto: AFP

Selwood sagte, dass er noch nie etwas Vergleichbares erlebt habe, obwohl er bereits seit 60 Jahren fische. „Ich hatte schon welche, die heranschwommen und die Seite meines Bootes berührten und ich hatte einen Weißen Hai, der um mein Boot zirkelte, ich hatte welche, die mir Fische von der Leine klauten, aber ich hatte noch nie einen, der sowas getan hat“, sagte er im Interview mit dem lokalen Sender.

„Keine große Geschichte“

Der Australier bewies bei seinem Erlebnis Nerven aus Stahl: Sobald der Schaden am Boot behoben ist, wolle er auch wieder in See stechen, ließ er bekanntgeben. Außerdem sei das Ganze keine große Geschichte. „Es ist eine alltägliche Sache und ist eben passiert und jetzt ist es vorbei und aus, aber es ist etwas, an das ich mich erinnern werde“, sagte er.

In Australien kommt es immer wieder zu Haiattacken. Normalerweise spielen sich diese jedoch im Wasser ab. Erst am Osterwochenende starb ein 17-jähriges Mädchen in Westaustralien. Die junge Australierin war mit ihrem Vater beim Surfen gewesen, als der Hai sie angriff.

Springende Haie

Dass Haie sich aus dem Wasser katapultieren, ist ebenfalls schon häufiger fotografiert und berichtet worden. Im Brisbane River in Australien kennen die Einheimischen bereits das Phänomen, dass die im Fluss lebenden Stierhaie gerne mal aus dem Wasser springen, sobald die Temperaturen ansteigen. Warum die Tiere dies tun, kann sich die Wissenschaft laut lokaler Medienberichte bisher jedoch nicht erklären.

Auch in Südafrika wurde bereits von springenden Haien berichtet. Dort kam es selbst schon zu ähnlichen Vorfällen wie an diesem Wochenende in Australien. Ein Haiexperte erklärte dem „National Geographic“ 2011, er beobachte solche Vorfälle meist dann, wenn die Tiere Beute wie einen Seehund oder Fische verfolgten.