Osnabrück. Nach dem Terroranschlag in Manchester haben die Veranstalter des Open-Air-Festivals Rock am Ring ihr Sicherheitskonzept überarbeitet. Was auf das Festivalgelände mitgenommen werden darf und was nicht, steht hier.

Am Pfingstwochenende 2017 jährt sich das Festival Rock am Ring zum 31. Mal. Dann werden vom 2. bis zum 4. Juni Bands wie Rammstein, die Toten Hosen und System Of A Down am Nürburgring in der Eifel vor über 80.000 Menschen spielen. (Weiterlesen: Musikfestival „Rock am Ring“ 2017 wieder am Nürburgring) Auch das zeitgleich in Nürnberg stattfindende „Rock im Park“ wird über 75.000 Menschen anziehen.

Doch nach dem Terroranschlag in Manchester haben die Veranstalter der beiden Open-Airs ihr Sicherheitskonzept überarbeitet: Nicht alles, was früher erlaubt war, darf noch auf das Camping- und Festivalgelände mitgenommen werden.

Keine Taschen und Rucksäcke

In einer Mitteilung auf Facebook heißt es: „Angesichts des schrecklichen Anschlags in Manchester und der latenten Gefährdung bitten wir alle Festivalbesucher zu ihrer eigenen Sicherheit auf Taschen, Rucksäcke und Behältnisse aller Art zu verzichten, deren Mitbringen auf das Festivalgelände bis auf Weiteres ausdrücklich untersagt wird.“

Erlaubt sind auf dem Gelände neben Kleidung nur Handys, Portemonnaies, Schlüsselbund und Gürtel- oder Bauchtaschen.

Was darf mit auf den Campingplatz bei Rock am Ring 2017?

Besucher sollten sich laut dem Veranstalter von Rock am Ring, der Marek Lieberberg Konzertagentur, überall auf längere Wartezeiten einstellen: Schon beim Betreten des Zeltplatzes werden Gepäck und Taschen kontrolliert. Pkw-Anhänger sind verboten; Bollerwagen aber erlaubt. Ebenso verboten: Gasflaschen, Waffen und Glas.

Was darf mit auf das Festivalgelände bei Rock am Ring 2017?

„Aufgrund der jüngsten Anschläge“ kündigt der Veranstalter „intensive Körperkontrollen“ beim Einlass auf das Festivalgelände an. Erlaubt sind, neben der oben schon erwähnte Dinge wie Handys, Portemonnaies, Schlüsselbund und Gürtel- oder Bauchtaschen, nur Essen. Rucksäcke und Taschen müssen hingegen draußen bleiben.

Ebenfalls verboten sind – wenig verwunderlich – Bengalos, Waffen, Laserpointer, Sitzmöbel und professionelle Geräte für Audio- und Videoaufnahmen. Freunde von Selfiesticks müssen diese ebenfalls auf dem Zeltplatz lassen. Auch die Mitnahme von Getränken ist nicht gestattet.

Wann darf man in die Fast Lane bei Rock am Ring 2017?

Als Fast Lanes (deutsch= Überholspur) werden die Eingänge bezeichnet, die eine schnellere Kontrolle bieten wollen. Um diese zu gewährleisten, dürfen sich hier jedoch nur Besucher anstellen, die allerhöchstens Handy, Schlüsselbund, Jacke und Portemonnaie dabei haben.

Vorkehrungen für Unwetter bei Rock am Ring 2017

Im Jahr 2016 sorgte ein schweres Unwetter mit Gewitter und Starkregen bei Rock am Ring für 71 Verletzte und den Abbruch des Festivals. In diesem Jahr wurden deshalb extra Blitzschutzzonen auf dem Festivalgelände und dem Zeltplatz eingerichtet. Dort soll es bei Gewittern so sicher sein wie zwischen den Gebäuden in einem städtischen Umfeld, sagen die Veranstalter. (Weiterlesen: So erlebte ein Besucher das Unwetter bei Rock am Ring)

Wie ist das Sicherheitskonzept von Rock im Park 2017?

Die von Rock am Ring veröffentlichen Sicherheitsmaßnahmen gelten auch für das Nürnberger Festival Rock im Park 2017.