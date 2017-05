Helene Fischer bei Thomas Gottschalk Fischer bereut, Bobic kritisiert und der DFB überdenkt

Osnabrück. Hätte, hätte ... Nach dem Pfeifkonzert beim DFB-Pokal bereut Helene Fischer in der Sendung „Mensch Gottschalk!“ ihren Auftritt – ein wenig. Eintracht Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic hingegen kritisiert die Gesangseinlage scharf.

„Das hat beim Pokalfinale nichts zu suchen“, sagte der Eintracht-Sportvorstand nach der 1:2-Niederlage der Hessen im Duell der Bundesligisten. Warum? „Weil wir Fußball spielen und die wahren Fans des Fußballs haben in der Halbzeitpause keine Lust darauf.“ Die Schlagersängerin trat vor der zweiten Hälfte beim Finale im Berliner Olympiastadion auf und wurde von beiden Fangruppen lautstark ausgepfiffen. (Weiterlesen: Warum sich Helene Fischer ein gellendes Pfeifkonzert anhören musste)

Am Sonntag twitterte die Eintracht eine Art Entschuldigung: „Liebe @_Helene_Fischer... Nix gegen dich und Deine Musik... Mit Dir hat das nichts zu tun! Wir mögen dich und lieben den Sport.“

Helene Fischer bei Thomas Gottschalk und im Sportschau Club

Helene Fischer selbst trat am Sonntagabend bei Thomas Gottschalk in der RTL-Sendung „Mensch Gottschalk!“ auf. Gottschalk selbst sprach in der Sendung von einem „dämlichen Pfeifkonzert“. Ihr Fazit dazu: „Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch.“ Da zu stehen als Künstlerin und die geballte Testosteron-Power zu spüren, das war schon...“ Wirklich böse könne sie den Fußballanhängern nicht sein, betonte sie. „Ich hab das aber gar nicht als so schlimm empfunden.“

Die Pfiffe der Fußballfans bezog sie auch nicht auf sich alleine: „Da ist ein Groll da, die wollten keine Unterhaltung.“ Hätte sie allerdings gewusst, dass sie eine derartige Reaktion im Stadion entfacht, wäre sie nicht aufgetreten.

Im „Sportschau Club“ direkt nach dem Pokalfinale am Samstagabend reagierte sie ähnlich entspannt und lachte die Pfiffe weg. Zudem gab sie an, nicht parteiisch zu sein: „Ich bin kein ausgewiesener Dortmund-Fan. Also, ich bin ziemlich neutral. Ich habe von ganzem Herzen beiden Mannschaften die Daumen gedrückt.“





Schuld an den Pfiffen sei zudem eine Wette gewesen, die Frankfurter Wirte gestartet haben sollen, so Fischer: Wenn ihr Auftritt von Pfiffen übertönt würde, gäbe es Freibier. „Und ich muss sagen: Wette gewonnen. Glückwunsch dafür, die Wirte müssen jetzt ran.“

Häme bei Twitter

Schon während des Auftrittes in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales kam es bei Twitter zu Häme und Spott:

Haupschmähkritik: Der DFB-Pokal ist nicht der Super Bowl – und Helene Fischer eben nicht Beyoncé.

Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale ist wie Beyoncé beim Superbowl.



Nur mit Pokalfinale statt Superbowl und Helene Fischer statt Beyoncé. - Jan Böhmermann (@janboehm) 28. Mai 2017

DFB will Showeinlagen überdenken

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Sonntag angekündigt, Showeinlagen in der Halbzeitpause zu überdenken. „Wir analysieren nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werden auch in diesem Jahr tun. Danach entscheiden wir, was wir beibehalten oder verändern“, teilte der DFB am Sonntag mit.

(mit dpa)