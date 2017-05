In Timmendorfer Strand „Barefoot“ an der Ostsee – Til Schweiger eröffnet erstes Hotel

Timmendorfer Strand. Barfuß rannte nur ein kleiner Junge ins „Barefoot“ - die prominenten Gäste in Til Schweigers erstem Hotel bevorzugten dann doch Schuhwerk, aber auch sommerlich-legere Outfits. Die „Grand Opening“-Party ging bei Traumwetter über die Bühne.

Filmemacher Til Schweiger (53) hat sein erstes Hotel eröffnet. Prominente Gäste aus Kino und TV kamen am Samstagabend zur Party in Timmendorfer Strand. Schauspieler wie Heiner Lauterbach, Herbert Knaup und Tim Wilde checkten ebenso im „Barefoot“-Hotel an der Ostsee ein wie TV-Journalistin Anja Reschke und Franziska Weisz. Letztere ermittelt wie Schweiger im „Tatort“, allerdings an der Seite von Wotan Wilke Möhring. Hunderte Gäste waren eingeladen, einige Schaulustige warteten hinter den Absperrungen.

Erst im vergangenen Jahr hatte Schweiger in seiner Wahl-Heimat Hamburg mit einem Restaurant seinen Einstand in der Gastronomie gegeben. Für das komplett umgebaute Hotel, an dem noch die letzten Arbeiten im Gange sind, betätigte er sich als Designer. „Ich bin nicht der Finanzier, aber es ist mein Hotel, weil ich es entworfen habe“, berichtete er.

Seine erste Besichtigung des Hotels war auch der erste Timmendorf-Besuch für Schweiger - und wäre möglicherweise der letzte geblieben: „Als ich das Hotel zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich: Das geht nicht, ist alles zu verbaut. Doch dann zeigte man mir ein altes Bild, auf dem das Haus aussah, als würde es in Louisiana stehen, und ich dachte: Wenn wir wirklich alles neu machen, dann geht’s.“ Die Preise für die 57 Zimmer liegen zwischen 90 und 300 Euro. „Das Wasser kostet auch hier 4,20 Euro, die ganze Diskussion war absurd“, sagte Schweiger nach den Schlagzeilen um den Wasserpreis in seinem Hamburger Restaurant.

Ganz in Familie reisten einige Gäste zum „Grand Opening“ von Schweiger und Betreiber Mirko Stemmler an, Schauspieler Knaup brachte auch seinen Hund mit. Berufsbedingt oft in Hotels sei er selbst ansonsten am liebsten daheim, sagte Knaup - wie Schweiger auch: „Ich persönlich gebe eigentlich nur Geld für Wohnen aus, ich bin gerne zuhause. Ich brauche kein fancy Auto und muss nicht ständig durch die Welt in den Urlaub fliegen.“ Übernachtet er dennoch in einem Hotel: „Ich buche immer Doppelzimmer, damit ich mehr Platz habe im Bett - aber ich bin nach wie vor Single.“

Als nächstes will Schweiger („Honig im Kopf“) wieder drehen. „Es wird eine Komödie über drei Männer in der Midlife-Crisis, mit Samuel Finzi, Milan Peschel und mir. Auch Emma macht mit. Ob sie wieder aus Amerika zurückkommt, hat sie aber noch nicht entschieden“, erzählte der vierfache Vater über seine jüngste Tochter, die derzeit mit Mutter Dana in den USA lebt.

Die Rezeption des neuen „barefoot Hotel“ von Til Schweiger. Foto: Christian Charisius/dpa

Auch mit dem nächsten Einsatz als „Tatort“-Kommissar Nick Tschiller in seiner Wahl-Heimat Hamburg befasst er sich: „Zum nächsten „Tatort“ planen wir schon seit November ein Treffen aller Beteiligten, am Montag ist es soweit. Die nächste Folge könnte es dann vielleicht 2018 geben.“