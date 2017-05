„Game of Thrones“ Liam Cunningham bereitet sich auf Ende der Serie vor

Johannesburg. De „Game of Thrones“-Star Liam Cunnigham bereitet sich auf das Leben nach der Serie vor. Angst vor ausbleibenden Rollenangeboten muss er nicht haben.

„Game of Thrones“-Star Liam Cunningham bereitet sich innerlich schon auf das Ende der Erfolgsproduktion vor.

„Wir alle versuchen, uns von dieser „Game of Thrones“-Spritze zu lösen“, sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur über sich uns seine Filmpartner. Er wisse, wie besonders und einzigartig die US-Fantasyserie sei.

Für die Fans werde das Ende des TV-Dramas zwar schmerzhaft sein, für ihn und die anderen Darsteller werde es aber noch schlimmer sein: „Es ist unser Lebensunterhalt!“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Allerdings habe er durch die HBO-Serie viele Filmangebote bekommen. „Wenn man einmal „Game of Thrones“ auf seinem Lebenslauf hat, steigt dein Aktienkurs“, sagte der Ire.

Das mehrfach ausgezeichnete Fernseh-Drama startet am 16. Juli in den USA in die siebte Staffel. Die achte und letzte Staffel soll 2018 erscheinen. Liam Cunningham spielt in der Erfolgsproduktion den Ritter Ser Davos.