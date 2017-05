Auf Bahnsteig gestolpert Mann in München von U-Bahn erfasst und getötet

München. Nächtliches Unglück in München: Ein 21 Jahre alter Mann ist an einem U-Bahnhof von einem Zug mitgeschleift und getötet worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte der junge Mann, der am frühen Sonntag mit Freunden auf dem Bahnsteig gewartet hatte, in einem ausfahrenden Zug Bekannte entdeckt. Daraufhin lief er neben der U-Bahn her. Er stolperte jedoch und fiel in den Spalt zwischen U-Bahn und Bahnsteig.

Der 21-Jährige wurde mehrere Meter mitgeschleift. Eintreffende Rettungskräfte versuchten zwar noch, den Mann wiederzubeleben. Er starb jedoch an der Unfallstelle. Augenzeugen und Freunde des Getöteten wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.