Der italienische Schauspieler Toni Bertorelli ist tot. Foto: imago/Insidefoto

Rom. Der italienische Schauspieler Toni Bertorelli ist tot. Er habe bereits seit Anfang Mai in einem Krankenhaus in Rom gelegen und sei am Freitag im Alter von 69 Jahren gestorben, berichteten italienische Medien am Samstag unter Berufung auf Bertorellis Ehefrau Barbara.