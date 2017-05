Gewinner knackt Eurojackpot Lottospieler aus Rheinland-Pfalz gewinnt 50 Millionen Euro

Berlin. Ein Lottospieler aus Deutschland hat den Eurojackpot geknackt.

Der Gewinn von knapp 50,3 Millionen Euro geht nach Rheinland-Pfalz, wie Westlotto nach der Ziehung am Freitagabend im finnischen Helsinki mitteilte. Dies sei der höchste Lotteriegewinn, der jemals in dem Bundesland erzielt wurde. Die goldene Kombination waren den Angaben zufolge die Zahlen 3, 11, 13, 15 und 23 sowie die beiden Zusatzzahlen 1 und 9. Sechsstellige Gewinne gingen laut Westlotto an zwei Tipper in Bayern, einen Teilnehmer in Nordrhein-Westfalen sowie je zwei Spieler aus Dänemark und Finnland. Sie erhielten jeweils gut 228.000 Euro.