Opferzahl könnte weiter steigen 91 Tote nach Unwettern in Sri Lanka

Colombo. Die Zahl der Toten nach schweren Unwettern in Sri Lanka ist weiter gestiegen.

Wie das Zentrum für Katastrophenmanagement am Freitagabend meldete, starben bisher mindestens 91 Menschen in dem südasiatischen Inselstaat. Mindestens 110 wurden vermisst. Tagelange Regenfälle hatten im Zentrum, Süden und Westen des Landes in der Nacht zum Freitag Überschwemmungen und teils schwere Erdrutsche ausgelöst.

Laut Behördenangaben befanden sich am Freitag bereits mehr als 10 000 Menschen vor den Unwettern auf der Flucht. Zusätzlich habe man die Anwohner aller überflutungsgefährdeten Flüsse dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen, sagte Innenminister Vajira Abeywardena.

In Sri Lanka beginnt im Mai üblicherweise der Südwest-Monsun, der Regen im Süden, Westen und Zentrum der Insel bringt. Im vergangenen Jahr starben bei ähnlichen Unwettern mindestens 127 Menschen. Erdrutsche verschütteten damals ganze Dörfer. Mindestens 300 000 Menschen mussten vorübergehend aus ihren Behausungen fliehen.