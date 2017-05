Auf ältestem Platz der Welt Barack Obama spielt Golf in Schottland

Barack Obama gilt als passionierter Golfspieler. Foto: Andrew Milligan

St. Andrews. Der ehemalige US-Präsident ist zu Besuch in Europa. Gestern nahm er am Evangelischen Kirchentag in Berlin teil, inzwischen ist er nach Schottland weitergereist. Vor einem Benefiz-Dinner am Abend in Edinburgh schlug er ein paar Bälle auf dem Green.