Großer Andrang für Spendenaktion Bienen-Tattoos aus Solidarität für Opfer von Manchester-Attentat

Wer sich beim Tattoo-Marathon in Manchester eine Biene stechen lässt, spendet die Einnahmen den Opfern des Terroranschlags. Screenshot: NOZ/facebook.com/ManchesterTattooAppeal/

Osnabrück. Nach dem Terroranschlag in Manchester wollen viele Menschen den Opfern helfen. Ein Tattoo-Studio in Manchester hat deshalb eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen: Sie wollen so viele Bienen tätowieren, bis sie 10.000 Pfund gesammelt haben.