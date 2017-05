Reportage Jugendliche aus der Region auf dem Kirchentag in Berlin

Osnabrück. Weit mehr als 2000 Veranstaltungen bietet der Kirchentag. Was erleben Jugendliche aus der Region in Berlin? Eine Reportage vom Messegelände in Charlottenburg.

„Kekse!“, stößt ein Mann in Uniform hervor und geht auf eine Gruppe Jugendliche zu. „Wir haben Kekse!“ Die Teenager sehen sich verunsichert an. Johanna Güse – enges Top, weite, bunte Stoffhose und feste Lederschuhe – macht einen Schritt zurück. Die übrigen Jugendlichen greifen schließlich zu. Johanna nicht. Ihr war der Apfel von den Grünen vor ein paar Stunden lieber. Der Button, den es dazu gab, steckt am Turnbeutel, den die 18-Jährige als Rucksack trägt. Darauf der Spruch „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“

Zwischen Kicker und Reiseveranstalter

Beim „Markt der Möglichkeiten“ des evangelischen Kirchentages kommt die Gruppe aus Osnabrück schnell mit den Menschen ins Gespräch. Die Organisatoren beschreiben die Ausstellung in den riesigen Hallen der Berliner Messe als Plattform, auf der Initiativen und Organisationen aus Kirche und Gesellschaft ihre Arbeit kreativ darstellen. Auf grauen Bodenplatten steht Stand an Stand. Hier verkauft jemand Wärmflaschenbezüge, dort steht ein Kicker, eine Halle weiter bieten Reiseveranstalter Touren durchs Heilige Land oder in die Türkei an. Stimmengewirr erfüllt die aufgeheizte Luft. „Hier sind Sie richtig, wenn Sie […] Ideen haben, mit denen wir uns, unsere Kirche, unser Land, unsere Welt verändern könnten“, heißt es auf der Internetseite des Kirchentages. Dazu gehört offenbar auch die Bundeswehr.

„Wofür steht das Abzeichen?“, fragt Julian. Der 22-Jährige trägt eine Ukulele über der Schulter, zupft zwischendurch immer wieder die Seiten. „Hauptfeldwebel“, antwortet der Soldat. Johanna sieht ihn mit zusammengekniffenen Augenbrauen an. Der Hauptfeldwebel streckt ihr das Bastkörbchen mit den Keksen noch einmal hin. Johanna lehnt ab. „Wollen wir weiter?“, ruft sie und treibt die Gruppe an.

„Bevor ich sterbe...“

Vorbei an den Postern des Arbeitskreises „SM und Christsein“ steuern die Jugendlichen einen Stand zum Thema Hospiz an. Dort gibt es Äpfel. Und eine Stellwand, auf der Karteikarten kleben. Überschrieben ist das Ganze mit „Before I die I want to…“ („Bevor ich sterbe, möchte ich…“). Die Jugendlichen beißen in Ihre Äpfel, lesen die Karten, auf die Besucher ihre Wünsche geschrieben haben. „einmal nach Neuseeland“, hat jemand geschrieben, „meinen Kindern einen Brief schreiben“ ein anderer. Jemand möchte im Lotto gewinnen, ein „Uwe“ möchte „…noch mal mit Ingrid…“. Einer liest diesen Halbsatz vor – die anderen lachen.

Am Morgen waren die sechs Jugendlichen nach einer Nacht auf Isomatten in einer Schule bei Hohenschönhausen eine Dreiviertelstunde zum Messegelände gefahren. Dort haben sie EU-Kommissar Günther Oettinger gesehen. Thema der Diskussion: „Wie geht’s weiter mit Europa?“ Und, wie geht es weiter? „Super!“, sagt Johanna und lacht. Oettinger habe von den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen. Ob sie daran glaube? „Nein“, aber es habe sich trotzdem gut angehört.

Am Handgelenk trägt Johanna ein regenbogenfarbenes, geflochtenes Armband mit den Buchstaben „WWJD“ („What would Jesus do“). Gekauft hat sie es an einem der Stände, an denen auch Brillenputztücher mit Luther-Aufdruck und Wärmflaschenüberzüge angeboten werden.

Als Katholikin auf dem Kirchentag

Insgesamt neun Teenager und junge Erwachsene aus Osnabrück und Umgebung hat Johanna zusammengetrommelt. Die 18-Jährige leitet in der Matthäusgemeinde eine Jugendgruppe. Einige der Teilnehmer haben sich der Kirchentagsgruppe angeschlossen, andere sind mit Johanna befreundet. So wie Leonie Brinkmann. Während die Jugendlichen noch zwischen Ständen zum Thema Seelsorge und Beratung herumwandern, kommt sie mit zwei Freundinnen vom Gebärdensprachenworkshop zurück. Mit dem Mittelfinger der einen Hand tippt sie sich in den Handteller der anderen – und umgekehrt. Das ist das Zeichen für Jesus. Leonie ist 19 Jahre alt, studiert mittlerweile Jura in Münster – und ist katholisch. „Richtig cool“, findet sie den Kirchentag. „Es gibt nur viel zu viele Angebote. Ich würde gerne alles machen – aber zwischendurch braucht man ja auch mal etwas Freizeit.“ Sie freut sich auf die Nacht der Lichter am Samstagabend auf der Elbwiese in Wittenberg.

„Festivalstimmung“

An einem weiteren Stand macht die Gruppe erneut Halt – eine Nonne in weißer Tracht teilt Fragebögen aus. „HIV ist nicht vererblich, aber im Geburtskanal ist das Risiko höher, sich zu infizieren“, erklärt Johanna anschließend. Auf Höhe des Pfadfinderstandes macht die Gruppe Halt. Johanna hat genug. Außerdem werden nun nach und nach die Hallentore geschlossen. Es ist kurz nach halb sieben Uhr abends. Der Tag war lang – aber gut. „Festivalstimmung – wie beim Landesjugendcamp“, kommentiert Julian. „Wollen wir Pizza essen?“, schlägt eines der Mädchen vor. „Wo ist denn dieses Indie-Konzert?“, fragt ein anderes. „Morgen ist auch noch ein mega-geiler Jazzworkshop“, sagt Julian. Am Ende einigen sie sich auf Pizza.