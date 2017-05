Blue Whale Challenge Internet-Challenge: Teenager sollen öffentlich Suizid begehen

Florenz. Das ursprünglich in Russland erfundene Spiel Blue Whale Challenge hat auch in Italien Teilnehmer gefunden. Unter Anleitung werden Jugendliche aufgefordert, sich selbst zu verletzen und öffentlichen Suizid zu verüben. Eltern und Pädagogen sind besorgt.

Eine 13-Jährige aus Pescara klagte in der Schule über Unwohlsein und wurde ob ihres schlechten Zustandes ins Krankenhaus eingeliefert. Dort stellte man verschiedene Selbstverletzungen fest. Auf Befragen erklärte das Mädchen, an einem Spiel namens „#bluewhalechallenge“ teilgenommen zu haben und bis zur 49. Herausforderung gelangt zu sein. Die 50. hätte von ihr gefordert, sich selbst öffentlich zu töten und ein Video des Suizids ins Netz zu stellen. Der Fall wurde vergangene Woche bekannt, und ließ erneut Eltern und Pädagogen in Italien aufschrecken. (Weiterlesen: Suizidversuche junger Menschen: Plötzlich war die Lust aufs Leben weg)

Ein gefährliches „Spiel“

Denn das geschah am 7. März dieses Jahres: Ein 15-Jähriger stürzte sich vom Dach eines Hauses in den Tod. In Pescara konnten zwei weitere Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren ausfindig gemacht werden, die sich an dem gefährlichen „Spiel“ beteiligten. In Lucca und Pistoia suchten zwei Mädchen einen „Kurator“, der sie durchs Spiel führte. Nur der Aufmerksamkeit eines mit einer der Jugendlichen befreundeten Carabiniere war es zu verdanken, dass die Fälle aufgeklärt werden konnten. Wie groß die Dunkelziffer der Beteiligten in Italien ist, steht gegenwärtig noch im Zeichen der Ermittlungen. (Weiterlesen: Wie sind psychische Erkrankungen erkennbar?)

Aus Russland in die Welt

Urheber der „Blue Whale Challenge“ ist der 22-jährige ehemalige Psychologiestudent Philipp Budeikin. Nach eigenen Angaben hat er 2015 im eigenen Land bereits 16 Heranwachsende in den Suizid begleitet, um die „Gesellschaft zu reinigen“. Budeikin sitzt in Haft, doch das „Spiel“ hat sich inzwischen über Instagram verselbständigt und seinen Weg vor allem nach Europa und Südamerika gefunden. Auch aus Saudi-Arabien und Kenia wurden Todesfälle bekannt, bei denen sich Jugendliche nach Erfüllung der 50. Mission das Leben nahmen. (Weiterlesen: Tote Mädchen lügen nicht: Warum die Netflix-Serie gefährlich ist)

In Italien nahm die Zahl der Spielteilnehmer im Mai 2017 zu. Psychologen und Pädagogen warnen die Eltern, auf Signale bei ihren Kindern zu achten. Übermäßiges Verweilen am Computer, das Posten gefährlicher Fotos, Ansehen von Gewalt- oder Horrorfilmen, verbunden mit Zeichen von Selbstverletzungen deuten auf eine Gefährdung durch den Blauen Wal hin. Ebenso das Verwenden von Hashtags wie #f57, #curatofindme oder #bluewhale deuten auf einen Versuch hin, am gefährlichen Spiel teilzunehmen.

Von Flashmobs bis Terror

Die Macht der sozialen Netzwerke scheint ungebrochen zuzunehmen. Vom „harmlosen“ Flashmob, wo sich auf einer Party plötzlich ungefragt Dutzende „Gäste“ einfinden, bis zum Aufruf von Selbstmordattentaten wird vieles organisiert. Wie erfolgreich im Netz agiert wird, zeigte sich bei der Gründung der Bewegung Movimento 5 Stelle, die derzeit in Italien zu den stärksten politischen Kräften zu zählen ist.

Die weite Verbreitung von Computertechnik hat zweifellos ihre Vorteile, birgt aber auch Gefahren wie Abhängigkeit und Spielsucht in sich. Dabei weisen italienische Psychologen darauf hin, dass diese Abhängigkeiten nicht nur in sozial schwachen Familien verbreitet sind. Die Direktorin der Kinderneuropsychiatrie von Pescara, Dr. Nelia Zamponi, erklärt, dass gegenwärtig „Abhängigkeiten auch bei ganz jungen Menschen im Steigen zu begreifen sind. Dabei geht es nicht nur um Alkohol- und Drogenabhängigkeiten, sondern auch um solche von Video- und Computerspielen.“ Blue Whale ist dabei eine weitere gefährliche Variante.