Feuerinferno in Großraumdisco Millionenschaden bei Großbrand nahe Hamburg

Wedel. Ein Brand hat in einem Gewerbegebiet vor den Toren Hamburgs einen Millionenschaden verursacht. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den stundenlangen Löscharbeiten verletzt.

Beim Brand eines Gebäudekomplexes in einem Gewerbegebiet in Wedel bei Hamburg ist vermutlich ein Millionenschaden entstanden. In dem Komplex waren eine Großraumdisco, zwei Autovermietungen, eine Spielhalle und Restaurants, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag berichtete. Nach Angaben der Feuerwehr hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen in dem Gebäude der ehemaligen Maxx Music Hall auf. Bei den Löscharbeiten wurden aber zwei Feuerwehrleute verletzt, sie kamen mit einer leichten Rauchvergiftung und Kreislaufproblemen ins Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar.

Nach zwölf Stunden war der gegen 2.53 Uhr entdeckte Brand nahezu gelöscht, teilte die Feuerwehr Pinneberg am Nachmittag mit. Die Einsatzkräfte wurden mit ihrem Material abgezogen. Nur eine übliche Brandwache sollte noch bleiben. Das Gelände bleibe zum Fußweg hin abgesperrt.

Das Feuer habe sich vom Dachstuhl aus rasch in dem Gebäude mit einer Grundfläche von knapp 2000 Quadratmetern ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Auch die unteren Stockwerke seien ausgebrannt. „Das Gebäude ist nicht mehr zu retten“, erklärte ein Sprecher. Um genügend Löschwasser zu haben, wurde ein 1,5 Kilometer langer Schlauch zu einem Hydranten gelegt.

Unter dem eingestürzten Dach loderte es nach Angaben der Feuerwehr auch einigen Stunden nach der Brandmeldung noch. Der Plan, das Dach mithilfe eines Krans anzuheben, ließ sich aber nicht umsetzen. Auch konnte das Gebäude nicht eingerissen werden. Als von Glutnestern keine Gefahr mehr ausgegangen sei, konnten die Einsatzkräfte schließlich abrücken.

Aus der Garage des Komplexes hatten sie zuvor 30 Autos unbeschädigt geborgen. Die angrenzende Bundesstraße war den Angaben zufolge im Gewerbegebiet voll gesperrt. Weitere Gebäude sowie die S-Bahn waren laut Polizei nicht gefährdet.

Mit einem Großaufgebot fuhren die Einsatzkräfte nach Wedel im Kreis Pinneberg. Mehr als 180 Einsatzkräfte bekämpften zeitweise gleichzeitig das Feuer, insgesamt seien mehr als 220 Helfer dabei gewesen, resümierte die Pinneberger Feuerwehr.