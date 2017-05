Quiz zur Reihe mit Johnny Depp Wie gut kennen Sie sich mit „Fluch der Karibik“ aus?

Johnny Depp tritt wieder einmal als Jack Sparrow auf. Foto: dpa/Disney

Osnabrück. Am Donnerstag läuft „Fluch der Karibik 5 – Salazars Rache“ in den deutschen Kinos an. Wie gut kennen Sie sich mit den vorherigen Filmen der Piraten-Reihe aus? Testen Sie es in unserem Quiz.