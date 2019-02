Osnabrück. Zum ersten Mal wird es im Jahr 2019 eine Winter-Edition des belgischen Musikfestivals Tomorrowland geben. Tomorrowland Winter findet vom 9. bis zum 16. März 2019 im französischen Alpe d'Huez statt. Hier gibt es Infos zu den Tickets und dem Line-up.

Das Motto von Tomorrowland Winter lautet: "The Hymn of The Frozen Lotus" zu Deutsch: Die Hymne des gefrorenen Lotus".

Die Winterausgabe des Festivals wird in einem Wintersportort in den französischen Alpen auf 1860 Meter Höhe stattfinden Der Ort liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Huez. Die Veranstalter rechnen mit 30.000 Besuchern. Der Ort ist bei Skifahrern sehr beliebt. Der Ort ist außerdem als Bergankunft bei der Tour de France bekannt.



Tomorrowland Winter 2019: Das Line-up:

Diese Acts werden beim Festival Tomorrowland Winter 2019 im französischen Alpe d'Huez auftreten:

&ME

Afrojack

Armin van Buuren

Aslove

Axel Haube

Bassjackers

Bonclaus

Bonzai All Stars

Boy

Butch

C-me

Charlotte De Witte

Chien de neige

Claptone

Code Black

Curtis Alto

Da Tweekaz

Dave Lambert

Dave Lambert: Daybreak session

Dave Lampadeir

Delafino

Delafino: Daybreak session

Denie

Dimitri Vegas & Like Mike

DJ F.R.A.N.K

DJ Funkhauser

DJ Ghost

DJ hans

Dj Licious

DJ Mr. E

Dj Snake

DJ Ward

Dorine Fox

Double Pleasure

FDVM

Feest DJ Lucki Luc

Frank Mellemans

Furax

Galluxy

Glorious Winter Melodies

Goldfox

Henri PFR

Hermanos

Himperson

Hugel

JackJazz

Jan Vervloet

Jared

Jelle DK

Jeroen Delodder: Daybreak session

Jerome B

Joe Sky

Joris Voorn

Joris Voorn & Kölsch

Kölsch

Kid Noize

Klaps

Klingande

Kobe Ilsen & Viktor Verhulst

Konstantin Sibold

Kungs

Laurent Wery

Line up to be Discovered

Lost Frequencies

LOVRA

Mademoiselle Luna

Mandy

Manfredi

Marco Mzee

Martin Garrix

Martin Solveig

MATTN

Max G

Mike Aries

Mokoa

Neon

Netsky

Nico Morano

Nox Brockly

Nukov & Yelmet

Nuroy

Patrice Bäumel

Paul Kalkbrenner

Regi

Reygel & Peri

Robert Falcon

Salvatore Ganacci

Sem Thomasson

Sheridan

Sinnermen

Solardo

Souldust

Special Act

Stephane Dos Santos

Steve Aoki

Sub Zero Project

Sunnery James & Ryan Marciano

Surprise Act

TBC

The Bobmeister

Thierry Vonderwarth

Thomas M

Timmy Trumpet

Toolate Groove

Two Pauz

Vini Vici

Wildstylez

Yamo

Yves Deruyter

Yves Deruyter: Daybreak session

Yves V

Yves V vs. Regi

Tickets für Tomorrowland Winter 2019:

Einige Tickets für das Festival sind bereits ausverkauft. Im Onlineshop können sich Interesseriete informieren, welche Tickets noch verfügbar sind. Besucher können zwischen einem Paket für vier oder für sieben Tage wählen. Das Paket für vier ist gültig vom 12. bis zum 16. März 2019. Das Paket für sieben Tage ist gültig vom 9. bis zum 16. März 2019. Die Tickets beinhalten Übernachtungen , Lift- und Ski-Pass sowie Zugang zur Pre-Party am Dienstag und zu den drei Festival-Tagen vom 13. bis zum 15. März 2019.

Wer an Tickets für das Festival interessiert ist, muss sich für den Verkauf registrieren. Hier geht es zur Registrierung. Ohne eine Registrierung ist ein Ticketkauf nicht möglich. Eine Registrierung garantiert allerdings nicht ein Ticket.

Öffnungszeiten von Tomorrowland Winter 2019:

Dienstag, 12. März 2019 (Pre-Party): 13 Uhr bis 0 Uhr



Mittwoch, 13. März 2019: 12 Uhr bis 2 Uhr



Donnerstag, 14. März 2019, 12 Uhr bis 2 Uhr



Freitag, 15. März 2019: 12 bis 2 Uhr

Tomorrowland Unite 2018 nicht in Deutschland

Erst Ende Juli 2018 ging das Tomorrowland 2018 im belgischen Boom zu Ende. Während es im Jahr 2016 und 2017 einen Ableger des Festivals (Tomorrowland Unite) auch in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen gab, verzichteten die Veranstalter im Jahr 2018 auf den Ableger in Deutschland. Stattdessen wurden für den Ableger sieben andere Länder ausgewählt: Am 28. Juli 2018 konnten sich Abu Dhabi, Italien, der Libanon, Malata, Mexiko, Spanien und Taiwan über eine Live-Übertragung freuen.

Mehr Informationen gibt es auf der Homepage von Tomorrowland Winter 2019.