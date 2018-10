Osnabrück. Zum ersten Mal wird es im Jahr 2019 eine Winter-Edition des belgischen Musikfestivals Tomorrowland geben. Tomorrowland Winter findet von Mittwoch bis Freitag, 13. bis 15. März 2019, im französischen Alpe d'Huez statt. Hier gibt es Infos zu den Tickets und dem Line-up.

Das Motto von Tomorrowland Winter lautet: "The Hymn of The Frozen Lotus" zu Deutsch: Die Hymne des gefrorenen Lotus".

Die Winterausgabe des Festivals wird in einem Wintersportort in den französischen Alpen auf 1860 Meter Höhe stattfinden Der Ort liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Huez. Die Veranstalter rechnen mit 30.000 Besuchern. Der Ort ist bei Skifahrern sehr beliebt. Der Ort ist außerdem als Bergankunft bei der Tour de France bekannt.



Tomorrowland Winter 2019: Das Line-up:

Diese Acts werden beim Festival Tomorrowland Winter 2019 im französischen Alpe d'Huez auftreten:

Afrojack

Armin van Buuren

Dimitri Vegas & Like Mike

Joris Voorn

Kölsch

Lost Frequencies

Martin Garrix

Nervo

Steve Aoki

Sunnery James & Ryan Marciano

Tickets für Tomorrowland Winter 2019:

Besucher können zwischen einem Paket für vier oder für sieben Tage wählen. Das Paket für vier Tage kostet 685 Euro pro Person und ist gültig vom 12. bis zum 16. März 2019 . Das Paket für sieben Tage kostet 825 Euro und ist gültig vom 9. bis zum 16. März 2019. Die Tickets beinhalten Übernachtungen , Lift- und Ski-Pass sowie Zugang zur Pre-Party am Dienstag und zu den drei Festival-Tagen vom 13. bis zum 15. März 2019. Auch Besucher, die kein Wintersport betreiben, können zum Festival kommen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass es auch für Nicht-Wintersportler Aktivitäten geben wird.

Wer an Tickets für das Festival interessiert ist, muss sich für den Verkauf registrieren. Hier geht es zur Registrierung. Ohne eine Registrierung ist ein Ticketkauf nicht möglich. Eine Registrierung garantiert allerdings nicht ein Ticket. Das Paket für sieben Tage geht ab dem 8. September 2018 in den Vorverkauf. Karten für vier Tage können ab dem 15. September 2018 erworben werden.

Öffnungszeiten von Tomorrowland Winter 2019:

Dienstag, 12. März 2019 (Pre-Party): 13 Uhr bis 0 Uhr



Mittwoch, 13. März 2019: 12 Uhr bis 2 Uhr



Donnerstag, 14. März 2019, 12 Uhr bis 2 Uhr



Freitag, 15. März 2019: 12 bis 2 Uhr

Tomorrowland Unite 2018 nicht in Deutschland

Erst Ende Juli 2018 ging das Tomorrowland 2018 im belgischen Boom zu Ende. Während es im Jahr 2016 und 2017 einen Ableger des Festivals (Tomorrowland Unite) auch in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen gab, verzichteten die Veranstalter im Jahr 2018 auf den Ableger in Deutschland. Stattdessen wurden für den Ableger sieben andere Länder ausgewählt: Am 28. Juli 2018 konnten sich Abu Dhabi, Italien, der Libanon, Malata, Mexiko, Spanien und Taiwan über eine Live-Übertragung freuen.

Mehr Informationen gibt es auf der Homepage von Tomorrowland Winter 2019.