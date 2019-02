Osnabrück. Die traditionellen Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz finden am Montag, 4. März 2019, statt. ARD, WDR und SWR übertragen die größten Rosenmontagszüge 2019 live im TV und Livestream.

„Helau!“ und „Alaaf!“ heißt es am Rosenmontag, 4. März 2019, wieder in einigen Teilen Deutschlands. An Karneval 2019 sind vor allem in den Karnevals-Metropolen im Rheinland die Jecken wieder unterwegs. Mit großer Vorfreude werden die Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz erwartet. Wer nicht direkt vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, die größten Züge am Rosenmontag 2019 live im TV und Live-Stream mitzuverfolgen.









Rosenmontag 2019 live aus Köln, Düsseldorf und Mainz

Am Rosenmontag, 4. März 2019, geht es um 9 Uhr im WDR mit der Live-Übertragung von den Rosenmontagszügen in Köln los. In Köln lautet das Motto in diesem Jahr „Uns Sproch es Heimat". Der WDR ist nach eigenen Angaben ab 9 Uhr mit einem Vorprogramm live auf Sendung und zeigt die letzten Vorbereitungen für den Umzug. Um 10 Uhr setzen sich die Wagen, Kapellen und Musiker dann in Bewegung.

Der SWR zeigt ab 10.30 Uhr den Rosenmontagszug aus Mainz. Der sieben Kilometer lange Rosenmontagszug steht dieses Jahr unter dem Motto "Der Gardisten bunte Pracht erfreut ganz Meenz an Fassenacht".

Ab 14 Uhr überträgt Das Erste den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Dieses Jahr steht der Rosenmontagszug in Düsseldorf unter dem Motto "Düsseldorf – Gemeinsam Jeck".

Karneval und Rosenmontag 2019 live im Stream

Die ARD und ihre dritten Programme bieten zum Karneval und zu den Rosenmontagszügen 2019 kostenlose Live-Streams an. Wir haben die Livestream-Übersicht:

Karneval 2019 in Köln, Düsseldorf und Mainz live im ARD-Stream

Karneval 2019 in Köln und Düsseldorf live im WDR-Stream

Karneval 2019 in Mainz live im SWR-Stream

