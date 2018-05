Bank aus Sand

18 Tonnen schwer und doch zerbrechlich: Mit einer massiven Skulptur aus Sand und Zement spielt der chinesische Künstler Huang Yong Ping auf die Zerbrechlichkeit mächtiger Institutionen an. Die in New York zu sehende Arbeit "Bank of Sand, Sand of Bank" ist eine dreieinhalb Meter hohe Nachbildung der früheren HSBC-Bank in Shanghai, dessen Bau später auch als Regierungsgebäude und Sitz einer weiteren Bank diente.

Der in Paris lebende Huang verwandelt das Gebäude, das für Sicherheit und Macht stehen soll, in eine "verletzliche und vergessene Ruine, die scheint, als könne sie jeden Moment einstürzen", so die Gladstone Gallery. Die Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit lege die turbulente Vergangenheit des Baus offen. Rund um die sechs Meter lange, vier Meter breite Skulptur bröckeln Sandklumpen. "Ich glaube nicht, dass ein großer Brocken abfallen würde - es sei denn, es gibt ein Erdbeben", versichert ein Galerie-Sprecher.