Berlin. Der dritte Montag im Januar soll der deprimierendste Tag des Jahres sein. Zu dieser Erkenntnis kam ein britischer Psychologe. Aber ist am "Blue Monday" wirklich etwas dran?

In den Wintermonaten klagen viele Menschen über schlechte Laune: Tristes Wetter und wenig Sonnenstunden schlagen auf das Gemüt. Laut einer Berechnung des britischen Psychologen Cliff Arnall soll jedoch an einem Tag die Lage der Menschen besonders misslich sein: Der dritte Montag im Januar ist laut Arnall der traurigste Tag des Jahres – und wurde deshalb im Jahr 2005 von ihm als "Blue Monday" (deutsch: Trauriger Montag) getauft. In diesem Jahr fällt der "Blue Monday" auf den 17. Januar.

Doch was macht ausgerechnet diesen Tag zum angeblich traurigsten im ganzen Jahr? Laut Arnall bestimmen verschiedene Faktoren die Miesere. Das Wetter sei schlecht, man müsse im Januar alle Rechnungen zahlen und die Magie der Weihnachtszeit sei vorbei. Dazu komme, dass zum Ende des Januars die meisten Menschen ihre guten Neujahrsvorsätze schon wieder gebrochen hätten – die Motivation sei also auf dem Tiefpunkt. Diese Faktoren rund um Geld, Zeit und Motivation hat Arnall in eine kompliziert aussehende Gleichung verpackt – und so offenbar den dritten Montag im Januar als traurigsten Tag des Jahres ausgemacht.

PR-Aktion statt Wissenschaft

Bei Arnalls Berechnungen handelte es sich jedoch nicht etwa um ernsthafte wissenschaftliche Überlegungen, sondern um einen PR-Coup. Im Auftrag des britischen Reiseveranstalters Sky Travel warb die PR-Agentur Porter Novelli 2005 mit Arnalls Berechnung dafür, Sommerurlaube zu buchen – um so dem Wintertief zu entkommen.

Nicht nur deshalb erntete Arnall für seine These vom "Blue Monday" reichlich Kritik aus der Wissenschaft, auch der Inhalt seiner Überlegungen wurde kritisiert. "Eine wahre klinische Depression (kein Tief nach den Feiertagen) ist eine sehr viel komplexere Erkrankung [...]. Es ist unmöglich, dass es verlässliche externe Faktoren gibt, die die gesamte Bevölkerung jedes Jahr zur gleichen Zeit in eine Depression stürzen", schrieb etwa der Neurologe Dean Burnett in einem Gastbeitrag für den "Guardian". Und sprach von "Pseudowissenschaft". Auch die Cardiff University, an der Arnall als Tutor tätig war, distanzierte sich von ihm.

Legende vom "Blue Monday" schade Betroffenen

Dass der Mythos vom "Blue Monday" sich auch 17 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch hartnäckig hält, liegt gewiss auch daran, dass viele sich im Winter tatsächlich nicht so gut fühlen und unter Winterdepressionen (Seasonal Affective Disorder) leiden. Könnte der "Blue Monday" darauf nicht aufmerksam machen? Burnett glaubt, dass die Legende vom "Blue Monday" eher einen negativen Effekt für Betroffene von Depressionen hat. Solche vermeintlich wissenschaftlichen Thesen seien "respektlos gegenüber denjenigen, die tatsächlich depressiv sind, da Depressionen damit als zeitlich begrenzt, nebensächlich und als etwas, das alle Menschen betrifft, dargestellt werden", schrieb er im "Guardian".

Arnell selbst entschuldigte sich 2018 im Gespräch mit dem "Independent" dafür, den seiner Einschätzung nach deprimierendsten Tag des Jahres noch trauriger gemacht zu haben. Er habe die Menschen lediglich dazu motivieren wollen, "aktiv zu werden und mutige Lebensentscheidungen zu treffen".