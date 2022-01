Hamburg . In unseren Träumen verarbeiten wir Erlebtes, Gedanken und Gefühle. Dennoch wissen wir nicht immer, was die Fantasiebilder bedeuten. Kommt eines dieser fünf Tiere vor, können Sie Ihren Traum ab jetzt interpretieren.

Träume helfen uns, das Unterbewusstsein aufzuräumen. Dazu zählen auch Sorgen und Ängste, die uns Tag für Tag verfolgen. In den meisten Fällen werden uns diese Dinge erst im Traum gewahr. Die Traumdeutung kann uns dabei helfen, unterbewusste Emotionen oder Unsicherheiten aufzudecken. Wir verraten Ihnen, welche Symbolik bestimmte Tiere verkörpern und warum Sie von ihnen träumen.

Die Schlange

Die Schlange gilt als das Tier, das uns am meisten in unseren Träumen aufsucht. Viele Menschen fürchten sich im Wachzustand vor dem Reptil. Dabei möchte Ihnen die Schlange in Ihrem Traum nicht unbedingt Schaden zufügen. Vielmehr gilt sie als Symbol für Bedrohungen oder verborgene Geheimnisse. So kann eine Schlange in Ihrem Traum zischelnd flüstern: "Sei auf der Hut." Zum Beispiel vor falschen Freunden, einem negativen Ereignis in der Zukunft oder vor einer brenzligen Lage, in die Sie geraten könnten. Dabei ist es ausschlaggebend, wie sich die Schlange verhält. Häutet sie sich beispielsweise, könnte dies symbolisieren, dass Sie sich einen Neuanfang wünschen. Wickelt sich die Schlange um Ihren Körper, könnte dies signalisieren, dass sich dort eine Schwachstelle befindet.

dpa/Christian Charisius

Der Hund

Der beste Freund des Menschen und stets ein treuer Begleiter: der Hund. Auch er taucht häufig in unseren Träumen auf. Und das nicht nur, weil wir unseren Vierbeiner vermissen, wenn wir schlafen. So besuchen Hunde unsere Träume meistens dann, wenn wir in emotionalen Situationen stecken – ob bewusst oder unbewusst. Träumen Sie von Ihrem eigenen Hund, signalisiert dies, laut Traumdeutung, Ihre tiefe Bindung und kann von positiven Erinnerungen zeugen.

Begegnet Ihnen hingegen ein fremder Hund, verkörpert dieser in der Traumdeutung die Eigenschaften Loyalität, Freundschaft, Liebe und Verbundenheit. Diese sind Ihnen wohl bei sich, wie auch bei anderen Menschen sehr wichtig. Ein bellender Hund kann auf anstehende Herausforderungen hinweisen.

dpa/Julian Stratenschulte

Die Katze

Viele Katzenbesitzer werden regelmäßig in ihren Träumen von den Tieren besucht. Nicht immer hat dies etwas zu bedeuten. Denn schließlich sind unsere Haustiere ja stets präsent. Kein Wunder also, wenn sich das Unterbewusstsein häufig mit ihnen beschäftigt. Wichtig für die Bedeutung von Katzen in unseren Träumen ist die Verbindungen zu den Vierbeinern. Sehen Sie Ihre Katze, muss dies nichts heißen. Empfinden Sie ihr gegenüber allerdings starke Gefühle, könnten diese Sie im wahren Leben unterbewusst beschäftigen. Auch über Sorgen und Ängste kann die Katze Auskunft geben. Je nachdem, ob es dem Tier gut geht oder nicht, könnte es mit Ihrem psychischen Zustand genauso aussehen.

dpa/Soeren Stache

Sind keine Emotionen im Spiel und Sie bekommen Besuch von einer Ihnen unbekannten Katze, kann dies Verschiedenes bedeuten. Generell stehen Katzen für Weisheit und werden daher oft als Überbringer von Nachrichten gesehen. So kann die Katze im Traum beispielsweise versuchen, Sie vor etwas zu warnen. Auch der Wunsch nach Unabhängigkeit und einem persönlichen Neubeginn kann durch eine Traumkatze verkörpert werden, da diese in der Traumdeutung ebenso für Fruchtbarkeit und Wiedergeburt steht.



Das Pferd

Pferde sind kraftvolle, majestätische Wesen. In der Traumdeutung stehen sie unter anderem für Lebensenergie, aber auch für Triebkraft. So kann ein kräftiges, gut genährtes Pferd von einer gesunden Lebensenergie zeugen, wohingegen ein abgemagertes Tier bedeuten kann, dass Sie sich mehr um sich selbst kümmern sollten. Prescht das Pferd wild und ungezähmt voran, kann dies für eine mangelnde Triebkontrolle sprechen.

imago images/Shotshop/elmue

Zudem können Traumpferde Auskunft über den Zustand der Seele geben. Träumen Sie von einem weißen Pferd, wandert Ihre Seele, laut Traumdeutung, auf spirituellen Pfaden. Hat es darüber hinaus noch Flügel, könnte Ihre Seele die versteckte Fähigkeit besitzen, das Irdische zu überwinden. Schwarze Pferde stehen in der Traumdeutung für Leidenschaft, wohingegen braune Pferde Ihre Bodenständigkeit und praktische Denkweise symbolisieren können.



Der Igel

dpa/Jonas Walzberg

Igel stehen in der Traumdeutung meist für Empfindsamkeit. Sie haben Stacheln und schützen damit ihren Körper und ihr Inneres. Wer von Igeln träumt, hegt vielleicht den Wunsch, sich stärker zurückzuziehen oder möchte sich vor irgendetwas schützen. Die Stacheln könnten auch auf einen unterbewussten Abwehrmechanismus hindeuten, den Sie an den Tag legen. Hinterfragen Sie, was Ihnen Angst macht oder welche Konfrontation Sie scheuen. Vielleicht vermeiden Sie ein unangenehmes Gespräch mit Ihrem Partner oder haben im Job Angst vor einer neuen Herausforderung.