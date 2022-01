Ein Flugzeug der Royal Australian Air Force startet von dem Luftwaffenstützpunkt in Amberly, um nach dem Vulkanausbruch vor der Küste von Tonga Hilfe zu leisten

Lacw Emma Schwenke/ADF/Royal Australian Air Force via AP/dpa

Wellington/Nuku'alofa. Nach der Eruption eines Untersee-Vulkans ist das Inselreich Tonga weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Nachbarstaaten erkunden die Schäden aus der Luft. Ob es Verletzte oder Tote gibt, ist unklar.

Zwei Tage nach dem gewaltigen Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga ist das Ausmaß der Schäden in dem Südseearchipel weiter unklar. Militärflugzeuge aus Neuseeland und Australien waren am Montag unterwegs i