Zara Rutherford steht kurz vor ihrem Ziel.

Virginia Mayo/AP/dpa

Egelsbach. In Frankfurt war für die Landung von Zara Rutherford bereits alles vorbereitet. Dann aber machte das schlechte Wetter alle Pläne zunichte.

Zara Rutherford will die jüngste Frau werden, die alleine um die Welt geflogen ist - aber kurz vor dem Ziel hat nebliges Wetter eine Zwischenlandung nahe Frankfurt verhindert.Schon in Tschechien habe sie am Sonntag wegen schlechter Sicht au