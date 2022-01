Große Panne bei Live-Ziehung der Lottozahlen am Samstag

Panne bei der Lottoziehung "Lotto 6 aus 49". Die Lostrommel drehte sich am Samstag, 15. Januar 2022, nicht.

Swen Pförtner/dpa

Saarbrücken. "Ich höre ein klares Stopp", sagte Lottofee Miriam Hannah am Samstagabend im Lotto-Studio in Saarbrücken. Bei der Ziehung der Lottozahlen war es zu einer Panne gekommen. Doch zum Glück war man darauf vorbereitet.

Eine Panne bei der Live-Ziehung der Lottozahlen hat die Spannung beim angekündigten 45-Millionen-Euro-Jackpot überraschend gesteigert. Lottofee Miriam Hannah sagte am Samstagabend im Lotto-Studio in Saarbrücken anfangs: "So meine lieben Tip