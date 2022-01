Im Februar dieses Jahres gibt es gleich mehrere Tage, die sich für ein besonderes Hochzeitsdatum eignen, darunter die Schnapszahl-Daten, also der 2.2.22 und 22.2.22.

Annette Riedl/dpa

Berlin. Der Februar lockt Heiratswillige mit den besonders einprägsamen Terminen. An den diesjährigen Schnapszahl-Daten, dem 2.2.2022 und dem 22.2.2022, wollen viele Paare den Bund der Ehe schließen.

Standesämter haben gleich an zwei Tagen im Februar alle Hände voll zu tun: Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, sind bundesweit viele Standesämter am 22.2.2022 bereits ausgebucht - obwohl der Tag in diesem Jahr auf einen ans