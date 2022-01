Der gewaltige Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat im Pazifik-Gebiet Flutwellen ausgelöst.

--/AAP Image/Tonga Meteorological Services/dpa

Wellington/Nuku'alofa. Der Ausbruch eines unterseeischen Vulkans führt zu einem Tsunami und versetzt viele Pazifik-Staaten in Alarm: Noch ist das Ausmaß der Schäden unbekannt.

Die Explosion ist Tausende Kilometer weit zu hören, in der Südsee türmen sich Aschewolken hoch in die Luft.Der gewaltige Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat am Wochenende viele Pazifik-Staaten in Alar