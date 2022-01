Geiselnahme in Synagoge in US-Bundessstaat Texas

Die Polizei von Colleyville sichert das Gelände um eine Synagoge, wo ein Mann offenbar Geiseln genommen hat.

Jessika Harkay/Star-Telegram/AP/dpa

Washington. In einer Synagoge im texanischen Colleyville hat ein Geiselnehmer mindestens vier Menschen in seine Gewalt gebracht. Noch fehlen konkrete Informationen.

Im US-Bundesstaat Texas ist es am Samstag zu einer Geiselnahme in einer Synagoge gekommen. Der texanische Gouverneur Greg Abbott sprach auf Twitter von einer „angespannten Geiselsituation“ in der Stadt Colleyville nahe Dallas. Der Fernsehse