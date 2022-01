Geiselnahme in Synagoge in den USA beendet – Angreifer ist tot

Die Polizei von Colleyville sicherte das Gelände um eine Synagoge, in der ein Mann die Geiseln genommen hatte.

Jessika Harkay/Star-Telegram/AP/dpa

Colleyville/Washington. Während eines Gottesdienstes hat ein Mann in einer Synagoge in Texas mehrere Geiseln genommen. Über viele Stunden verhandeln Polizisten mit dem Geiselnehmer, der später ums Leben kam. Was zu der Tat bisher bekannt ist.

Eine Geiselnahme in einer Synagoge hat am Samstag eine Stadt im US-Bundesstaat Texas in Atem gehalten. Nach stundenlangen Verhandlungen mit dem Geiselnehmer drangen Spezialkräfte in die Synagoge ein und befreiten die Geiseln, wie die Polize