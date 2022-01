Die Polizei von Colleyville sichert das Gelände um eine Synagoge, wo ein Mann offenbar Geiseln genommen hat.

Jessika Harkay/Star-Telegram/AP/dpa

Washington. Während eines Gottesdienstes nimmt ein Mann in einer Synagoge in Texas mehrere Geiseln. Über Stunden ist die Lage völlig unklar. Dann wird ein Mann unverletzt freigelassen. Was steckt hinter der Tat?

Ein Mann hat am Samstag in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas mehrere Geiseln genommen und so einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der texanische Gouverneur Greg Abbott sprach von einer „angespannten Geiselsituation“ in der Stadt Co