Alle Geiseln aus Synagoge in Texas sind frei

Die Polizei von Colleyville sichert das Gelände um eine Synagoge, wo ein Mann offenbar Geiseln genommen hat.

Jessika Harkay/Star-Telegram/AP/dpa

Washington. Während eines Gottesdienstes nimmt ein Mann in einer Synagoge in Texas mehrere Geiseln. Über Stunden ist die Lage völlig unklar, dann werden alle Geiseln befreit. Was steckt hinter der Tat?

Bei der Geiselnahme in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas sind nach Angaben des dortigen Gouverneurs Greg Abbott alle Menschen frei. Abbott schrieb auf Twitter, alle Geiseln seien lebendig und in Sicherheit. „Die Gebete wurden erhört.“