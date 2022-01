Schnee in Bayern: Skifahrer warten vor einem Schlepplift.

Armin Weigel/dpa

Germering. Die Freude der Ski-Fans ist groß - endlich wieder auf die Piste. Während man in Bayern und der Schweiz sehr zufrieden ist, gibt es woanders enttäuschte Gesichter.

In der Schweiz und in Bayern ist die Skisaison trotz Corona gut gestartet. Die Jungfraubahnen im Schweizer Skigebiet rund um Grindelwald und Wengen sprachen sogar vom besten Wintersaisonstart seit zehn Jahren. Grund ist unter anderem die In