Dieses vom Tonga Meteorological Services veröffentlichte Satellitenbild zeigt den Vulkanausbruch. Der Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat in weiten Teilen des Pazifiks zu Tsunami-Warnungen geführt.

dpa/AAP Image/Tonga Meteorological Services

Nuku'alofa/Wellington. Vor dem Königreich Tonga im Pazifik ist ein Unterwasser-Vulkan ausgebrochen. Meldungen über Verletzte und Tote gibt es bislang nicht. Eine Tsunami-Warnung wurde aber herausgegeben.

Der Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat in weiten Teilen des Pazifiks zu Tsunami-Warnungen geführt. Für ganz Tonga wurde am Samstag eine Tsunami-Warnung herausgegeben, wie das örtliche Wetteramt mitte