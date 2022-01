Dieses vom Tonga Meteorological Services veröffentlichte Satellitenbild zeigt den Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga.

--/AAP Image/Tonga Meteorological Services/dpa

Nuku'alofa/ Wellington -. Asche regnete herab und Grundstücke wurden durch Flutwellen überschwemmt. Neben dem Inselreich Toga gab es auch Tsunami-Warnungen für Fidschi, Samoa und Neuseeland.

Der Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat in weiten Teilen des Pazifiks zu Tsunami-Warnungen geführt.Für ganz Tonga wurde am Samstag eine Tsunami-Warnung herausgegeben, wie das örtliche Wetteramt mittei