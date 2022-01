In Dublin gedenken die Menschen der getöteten Lehrerin.

Brian Lawless/PA Wire/dpa

Tullamore. Am helllichten Tag wird eine 23 Jahre alte Grundschullehrerin beim Laufen getötet. Die Tat in Tullamore treibt viele Landsleute um. Irland hat ein Problem, wie die Regierung klarmacht.

Tausende Menschen haben bei Mahnwachen in mehreren Städten in Irland und dem benachbarten Nordirland einer getöteten jungen Grundschullehrerin gedacht. In der irischen Kleinstadt Tullamore, in der die Leiche der 23-Jährigen Mitte der Woche