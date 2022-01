Besonders hart betroffen ist momentan das Bundesland Bremen, wie die Ansteckungsrate aufgrund der Omikron-Welle immer weiter ansteigt.

dpa/Sina Schuldt

Berlin. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind durch die Omikron-Variante weiter auf Rekordniveau. Am Samstagmorgen vermeldete das Robert Koch-Institut mit 497,1 einen neuen Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Höchstwert bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 497,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag h