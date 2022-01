Hinter Schloss Drachenburg (r) und der Burg Drachenfels ziehen Nebelschwaden durch das Rheintal.

Oliver Berg/dpa

Offenbach am Main. „Carlos“ zieht langssam nach Osten ab, an der Wetterlage in Deutschland ändert sich aber über das Wochenende nicht viel. Ab Montag könnte es anders weitergehen.

Sonnenschein im Südwesten, lästiger Nieselregen im Nordosten - an dieser Wetterlage ändert sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch am Wochenende kaum etwas. „Meist ruhiges, um nicht zu sagen langweiliges Hochdruckwetter“,