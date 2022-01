Königin Margrethe II. von Dänemark wird gefeiert - aber wegen der Pandemie viel kleiner als ursprünglich geplant.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

København. Ein halbes Jahrhundert schon sitzt sie auf dem Thron ihres Landes. Wie Dänemark seine Monarchin trotz der Corona-Pandemie feiert.

Königin Margrethe II. ist seit nunmehr 50 Jahren Staatsoberhaupt des dänischen Königreichs. Die 81 Jahre alte Monarchin wurde an ihrem 50. Jubiläum am Freitag auf einer kleineren Veranstaltung des Parlaments auf Schloss Christiansborg in Ko