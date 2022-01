Polizei unterbindet Corona-Protest vor Uniklinik in Dresden

Ein Teilnehmer einer als „Spaziergang“ deklarierten Demonstration von Impfgegnern und Kritikern der Corona-Maßnahmen steht am Universitätsklinikum Dresden vor zahlreichen Gegendemonstranten.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden. Die Polizei hat in Dresden einen geplanten Corona-Protest vor dem Universitätsklinikum unterbunden. Studenten stellten sich schützend vor das Klinikum. Auch gegen andere Demo-Versuche gingen die Beamten vor.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Donnerstagabend in Dresden einen Demonstrationszug gegen die Corona-Maßnahmen verhindert. In mehreren Gruppen des Messengerdienstes Telegram sei zu einem sogenannten Spaziergang aufgerufen worden -