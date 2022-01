Am frühen Morgen im Hamburger Hafen.

Marcus Brandt/dpa

Offenbach am Main. Ein bisschen Sprüregen oder Schneegriesel sind möglich, doch grundsätzlich wird ein Hochdruckgebiet das Wetter in den kommenden Tagen bestimmen. Im Norden wird's am wärmsten.

Nach unbeständigem und von erheblichen Temperaturschwankungen geprägtem Wetter erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen mehr Stabilität. Dafür sorge das Hoch „Carlos“ über Westeuropa, hieß es am Do