Prinz Andrew muss weiter eine Gerichtsverhandlung fürchten.

Chris Jackson/PA Wire/dpa

New York/London. Monatelang hatte Prinz Andrew alle Register gezogen, um einen US-Zivilprozess wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen sich zu verhindern. Doch nun scheinen selbst die Anwälte des Royals mit ihrem Latein am Ende.

Prinz Andrew wird für die britischen Royals immer mehr zur Belastung. Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. scheiterte am Mittwoch mit dem Versuch, eine US-Klage wegen Missbrauchsvorwürfen gegen sich zu stoppen. Ein Gericht in New Y