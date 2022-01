Labore am Limit: Omikron sorgt für Engpässe bei PCR-Tests

Im Norden schaffen es Labore kaum noch, alle PCR-Tests zeitnah auszuwerten.

dpa/Michael Buholzer

Düsseldorf. Die Infektionszahlen erreichen täglich neue Rekordwerte. Das merken auch die Labore: Weil derzeit bei PCR-Tests kaum priorisiert wird, stoßen sie an ihre Kapazitätsgrenzen.

Schnelltests sind gut – aber wer sich wirklich verlässlich auf eine Corona-Infektion testen lassen will, benötigt einen PCR-Test. Doch nun nähren sich die Medizinlabore in Deutschland nach Angaben eines Branchenverbands in zunehmend de