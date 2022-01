Prinz Andrew muss sich wohl vor Gericht verantworten.

dpa/Chris Jackson

New York/London. Der zweitälteste Sohn der Queen muss sich aller Voraussicht nach vor einem Gericht verantworten. Prinz Andrew wird vorgeworfen, eine Minderjährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben.

Der britische Prinz Andrew ist mit seinem Versuch gescheitert, eine US-Klage wegen Missbrauchsvorwürfen zu stoppen. Ein Gericht in New York wies Einwände von Andrews Anwälten zurück, wie am Mittwoch aus einem Gerichtsdokument hervorging, da