Berlin. Cold Case aus Hagen/Menden bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“: Rudi Cerne sucht heute nach dem Täter nach dem Mörder von Klaus P.: Wer ist Frank aus der letzten SMS im Handy des Opfers?

Am 12. Januar 2022 bittet „Aktenzeichen XY … ungelöst“ wieder um die Mithilfe der Zuschauer. Rudi Cerne stellt fünf Filmfälle vor, einen Update-Film aus dem Norden sowie einen Studiofall. Besonders auffällig: Drei der Verbrechen, um die es heute geht, behandeln so genannte Cold Cases, deren Täter seit Jahrzehnten unentdeckt sind.

Mehr zum Thema

Mord an Klaus P.

Im Dezember 2003 will Klaus P. von Menden nach Hagen im Sauerland fahren und dort eine Schallplatte kaufen. Ob er das wirklich tut, ist unbekannt. Als er nicht mehr auftaucht, erstattet ein ehemaliger WG-Mitbewohner Vermisstenanzeige. Erst 13 Jahre danach steht fest, dass der 47-Jährige ermordet wurde: Im Januar 2016 finden Rodungsarbeiten an der Philippshöhe in Hagen statt. Dabei finden Bauarbeiter einen Schädel. Ermittlungen ergeben Anzeichen von Gewalt: Im Schädel steckt eine abgebrochene Messerspitze. Die Knochen werden Klaus P. zugeordnet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Mysteriöse SMS auf Klaus P.s Handy

Drei weitere Jahre vergehen. Im Juli 2019 finden erneut Arbeiten am Hang statt. Dort werden weitere Skelettteile und Gegenstände gefunden – darunter ein gelbes Handy. Auf dem Mobiltelefon kann eine letzte Nachricht wiederhergestellt werden. Sie lautet: „Vielleicht melde ich mich später noch. Kuss Frank.“ Der Absender ist nicht identifiziert; womöglich handelt es sich um einen Flirt des 47-Jährigen. Die Kripo Hagen sucht nun nach diesem Unbekannten und nach Menschen, die ihn sowie das Opfer kannten und sich bislang noch nicht gemeldet haben.

Was zeigt die Polizei bei „Aktenzeichen XY“?

Für „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wurden die letzten Tage im Leben von Klaus P. sowie der Knochenfund mit Schauspielern nachgestellt. Die Ermittler zeigen die Örtlichkeiten, die bei dem Verbrechen eine besondere Rolle spielen; außerdem wird eine Rekonstruktion der Tatwaffe gezeigt.