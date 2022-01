Die „Unwörter“ 2020 waren „Corona-Diktatur“ und „Rückführungspatenschaften“.

Arne Dedert/dpa

Marburg. Rund 1300 Vorschläge für das nächste „Unwort“ sind bei der Jury eingegangen. Knapp 45 Begriffe erfüllten die Kriterien. Die Häufigkeit der Nennung spielt bei der Kür aber keine Rolle.

Das „Unwort des Jahres“ 2021 wird an diesem Mittwoch in Marburg bekannt gegeben.Nach Angaben der sprachkritischen Aktion, die das Wort seit 1991 kürt, erreichten die Jury diesmal rund 1300 Einsendungen mit Wortvorschlägen. Darunter seien et