Im Jahr 2021 sind über eine Millionen Menschen in Deutschland verstorben.

Sven Hoppe/dpa

Wiesbaden. Wie viele Menschenleben die Corona-Pandemie gekostet hat, ist nicht einfach zu beantworten. Für den Rekordwert von einer Million Toten 2021 sind auch andere Faktoren verantwortlich.

Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkriegs sind in Deutschland mehr als eine Million Menschen in einem Jahr gestorben.Wer bei diesem Rekord nur an Corona denkt, liegt indes falsch: Andere Ursachen spielten 2021 eine größere Rolle. Dennoch i