Düstere Prognose der WHO: "12 Millionen Infektionen pro Tag" in Europa

Die Omikron-Variante hält Europa in Schach.

imago images/Sven Simon

Kopenhagen. Die Omikron-Variante verschärft noch einmal weltweit die Corona-Pandemie. Die WHO zeichnet jetzt eine düstere Prognose für Europa – das sind die Gründe.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt unter Berufung auf eine Hochrechnung davor, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnten. Omikron stelle eine Flutwelle dar, die von W