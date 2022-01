Impf-Panne mit Biontech-Impfstoff in Bayern

In einem Impfzentrum in Bayern ist abgelaufener Corona-Impfstoff vom Biontech gespritzt worden.

dpa/Sina Schuldt

Ebersberg. Der abgelaufene Impfstoff von Biontech kann laut Paul-Ehrlich-Institut eine geringere Wirksamkeit haben. Die Betroffenen dürfen ihre Antikörper kostenlos bestimmen lassen.

Impf-Panne in Bayern: In einem Impfzentrum in Oberbayern sind Anfang des Jahres abgelaufene Dosen des Biontech-Impfstoffs verabreicht worden. Betroffen seien rund 1800 Menschen, sagte der Geschäftsführer der Betreiberfirma Tresec, Liam Klag