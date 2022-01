Die deutsche Bratwurst heißt in den USA schlicht Brat.

Daniel Karmann/dpa

New York. Die Deutschen werden für ihre Bandwurmbegriffe verspottet - Amerikaner lieben derweil Abkürzungen nach der ersten Silbe. Damit verhunzen sie französischen Wein und deutsche Wurst - und erreichen etwas anderes.

Ein lauer Herbstabend in Brooklyn. In einem Restaurant bestellt ein Mann ein Glas Cabernet Sauvignon. Ein beliebter Tropfen, angebaut in Bordeaux, die Trauben bläulich-schwarz, vollmundig und komplex im Geschmack. In vielerlei Hinsicht also