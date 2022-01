Medizin-Sensation in den USA! Schweineherz an Menschen verpflanzt

Medizin-Sensation in den USA: Ärzte haben einem Menschen erstmals ein Schweineherz transplantiert.

dpa/Tom Jemski

Baltimore. Für den Patienten mit einer lebensgefährlichen Herzkrankheit war es die letzte Chance: Ärzte in den USA haben erstmals ein Schweineherz transplantiert. Bei dem medizinischen Durchbruch sind aber noch viele Fragen offen.

Ein Transplantationsteam in den USA hat nach eigenen Angaben erstmals ein genetisch modifiziertes Schweineherz an einen menschlichen Patienten angeschlossen. Das Organ sei einem 57-jährigen Mann mit einer lebensgefährlichen Herzkrankheit am