Inzidenz steigt in Deutschland weiter an

Eine Impfärztin hält im kommunalen Impfcenter im Dresdner Rathaus eine Nierenschale mit einer Spritze mit dem Corona-Vakzin von Moderna.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Das RKI registriert 45.690 Corona-Neuinfektionen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Im Zuge der Feiertage hatte es wohl Lücken bei Tests und Meldungen gegeben.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 387,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte d